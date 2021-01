Grünes Licht für Strafverfolgung von Alexe

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Dienstag dem Antrag der Antikorruptionsbehörde DNA auf Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen gegen Ex-Umweltminister Costel Alexe (PNL) stattgegeben. Der Antrag wurde nun vom Justizministerium an Generalstaatsanwältin Gabriela Scutea weitergeleitet. Dem ehemaligen Minister aus dem Orban-Kabinett und aktuellem Jassyer Kreisratschefs wirft die DNA u. a. Vorteilsannahme vor: Costel Alexe soll als Umweltminister einem Eisenhüttenwerk Treibhauszertifikate zugeteilt und dafür vom Manager der Eisenhütte Produkte in Wert von etwa 100.000 Lei gefordert haben.