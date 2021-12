Grünes Zertifikat: Offener Brief an Johannis

Bukarest (ADZ) – In einem offenen Brief an Staatspräsident Klaus Johannis fordern die USR-Ex-Gesundheitsminister Vlad Voiculescu und Ioana Mihăilă, das grüne Zerfitikat jetzt nicht aufzuweichen. Nach einem Treffen mit den Koalitionsleitern am Mittwoch hatte Johannis akzeptiert, dass das Zertifikat am Arbeitsplatz nicht verpflichtend sei. Damit sei das Gesetz sinnentleert, „die Gesundheitsbehörden ohne das lebensnotwendige Instrument, die Infektionen zu bekämpfen und die Impfung zu fördern“ geblieben. „Wir unterstützen den Vorschlag von Gesundheitsminister Rafila“ heißt es weiter, der das Gesetz „nach europäischem Vorbild“ erarbeitet hatte. „Zeigen Sie die Stärke eines europäischen Staatschefs“, fordern die Autoren von Johannis. PSD und PNL sind sich indes noch uneins über die Form – die PSD pocht auf eine Regierungsgarantie, die PNL auf parlamentarische Abstimmung. Unter den inhaltlichen Diskussionen ist die umstrittenste die verpflichtende Einführung des Zertifikats am Arbeitsplatz.