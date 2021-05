„Haben dank der EU genügend Impfstoff“

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat am Sonntag aus Anlass des Europatages hervorgehoben, dass „in Zeiten der Corona-Pandemie ohne Kooperation auf EU-Ebene der Zugang zu Behandlung und medizinischen Geräten, zu Impfstoff sowie Finanzhilfen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau“ für die einzelnen Mitgliedstaaten weit schwieriger gewesen wäre – der Test, den die EU habe bestehen müssen, sei ein „präzedenzloser“ gewesen. Rumänien sei mehr denn je bereit, sich aktiv am Dialog über die Zukunft Europas zu beteiligen, so der Präsident.



Auch Premierminister Florin Cîţu (PNL) unterstrich anlässlich der Feier des Europatages, dass, „einfach ausgedrückt, Rumänien dank unserer EU-Mitgliedschaft genügend Corona-Impfstoff-Dosen zur Verfügung stehen“. Die Pandemie habe einmal mehr unter Beweis gestellt, wie wichtig Solidarität in schwierigen Zeiten sei, erklärte der Regierungschef.



Laut Ergebnissen des jüngsten Eurobarometers steigt das Vertrauen der Bürger in die EU europaweit, einschließlich in Rumänien. 58 Prozent der hierzulande Befragten gaben an, der EU zu vertrauen – 6 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode und 9 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt (49 Prozent).