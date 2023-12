Hälfte der Rumänen glaubt, der Kommunismus war gut

Bukarest (ADZ) - Knapp 48 Prozent der Rumänen – um 2,5 Prozent mehr als vor zehn Jahren – glauben, das kommunistische Regime sei gut für Rumänien gewesen, und 42,3 Prozent teilen die gegenteilige Meinung. Dies geht aus der Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut INSCOP im Auftrag der Nachrichtenagentur News.ro Ende November in einer Stichprobe von 1100 erwachsenen Bürgern telefonisch durchgeführt hat. Bezüglich des Lebensstandards hierzulande meinten 46,6 Prozent der Befragten, er sei besser während des Kommunismus als in der Gegenwart gewesen und über ein Drittel waren der konträren Meinung. Auch in dieser Hinsicht wurde in den letzten zehn Jahren ein Anstieg um zwei Prozentpunkte bzw. einen verzeichnet. Die Fragen beantworteten affirmativ insbesondere Personen aus dem ländlichen Bereich, aus südlichen oder östlichen Regionen, jene nur mit Grundschulbildung, mit niedrigem Einkommen oder Arbeitslose, so Remus Ștefureac, INSCOP-Leiter.