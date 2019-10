Handy am Steuer wird mit höheren Strafen sanktioniert

Bukarest (ADZ) - Seit Samstag ist die Nutzung des Handys und aller anderen Geräte mit audio-visuellen- sowie Textfunktionen am Steuer unter jeder Form strikt untersagt und wird mit höheren Geldstrafen sanktioniert. Texten, filmen oder Liveübertragungen, selbst das Gerät in der Hand zu halten, kann mit bis zu 1160 Lei und 6 bis 8 Punkten bestraft werden.



Falls während der Nutzung des Gerätes auch andere Straftaten begangen werden, kann dazu der Führerschein für 30 Tage suspendiert werden, außerdem gibt es zusätzlich vier Strafpunkte. Die neuen Regelungen gelten für Auto- wie auch für Traktor- und Straßenbahnfahrer, die sich am Steuer eines Fahrzeugs befinden, das in Bewegung ist. Ebenso sind davon die Fahrradfahrer und die Nutzer eines Tretrollers betroffen.

Auch die Nutzung von Digitaluhren ist untersagt. „Die Änderungen des Gesetzes sind für deine Sicherheit gemacht worden“, schreibt die Verkehrspolizei auf Facebook.