Bkuarest (ADZ) – Laut einer der größten rumänischen Online-Buchhandlungen ist der internationale Bestseller „Spare“ von Prinz Harry auch hierzulande ein Renner gewesen. In 18 Landeskreisen war das in rumänischer Übersetzung im Verlag Nemira erschienene Buch die Nummer Eins unter den Bestellungen. Auf Platz zwei landete Antoine de Saint-Exupérys Klassiker „Der kleine Prinz“, auf Platz drei ein Sachbuch der Promi-Psychologen Gabor Mate und Gordon Neufeld zum Thema Kindererziehung, so libris.ro.