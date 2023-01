Harrys Memoiren in Rumänien ausverkauft

Bukarest (ADZ) – Unmittelbar nach Veröffentlichung ist die erste Auflage der rumänischen Fassung des weltweit erschienenen Buches „Spare“ von Prinz Harry vergriffen – die 15.000 Exemplare seien ausverkauft und jetzt werde eiligst nachgedruckt, so der Bukarester Verlag Nemira, wo die Memoiren mit dem rumänischen Titel „Rezervă“ erschienen sind. Schon im Vorfeld seien 2000 Vorbestellungen eingegangen und allein am 10. Januar, dem Stichtag für den Verkaufsbeginn, gingen 3000 Exemplare in Buchläden und online über die Theke, teilte Nemira mit. Mit der Erstauflage wurde aus Geheimhaltungsgründen die Druckerei des Amtsblatts beauftragt, die als einzige eine Videoüberwachung und andere Sicherheitsvorkehrungen treffen konnte. Aus den gleichen Gründen, aber auch weil alles schnell gehen musste, haben vier Übersetzerinnen unterschiedliche Abschnitte ins Rumänische übertragen. In deutscher Übersetzung wurden Harrys Memoiren unter dem Titel „Reserve“ von der Penguin Random House Verlagsgruppe herausgegeben.