Hau den Maulwurf: Auch DSP-Beamte nun in Streik

Bukarest (ADZ) - Die Gesundheitsbranche will einfach nicht zur Ruhe kommen: Kaum haben die Beschäftigten der Krankenkassen ihren Protest beendigt, weil das Parlament ihre Löhne erhöht hat, legt schon das Personal der Gesundheitsämter (DSP) in mehreren Landeskreisen für jeweils zwei Stunden am Tag die Arbeit nieder. Gorj, Vrancea und Sibiu wurden als erste bestreikt, demnächst sollen sich auch die DSP-Beamten aus anderen Landeskreisen anschließen. Das Fachpersonal der Gesundheitsämter, das in der Pandemie sehr viel zu tun hatte, sei bei den Lohnsteigerungen für ihre Kollegen außen vor geblieben, kritisieren die Streikenden. Die Gesundheitsämter sind zuständig für Aufgaben wie Kontrollen in Krankenhäusern, Trinkwasserbegutachtung oder Seuchenbekämpfung.



Auch die Apotheker haben am Mittwoch in Bukarest protestiert. Dass die Regierung es versäume, die Kosten für die subventionierten Medikamente zeitnah abzurechnen, ist dabei nur einer von vielen im Katalog der beklagten Missstände.