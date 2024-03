Hauptstadtrennen: Möchte-Gern-Kandidatin Gabriela Firea sauer

Bukarest (ADZ) - Die Möchte-Gern-Spitzenkandidatin der PSD für das hauptstädtische Oberbürgermeisterrennen, Gabriela Firea Pandele, ist stinksauer, nachdem ihre Chancen, doch noch aufgestellt zu werden, mittlerweile gegen Null tendieren: Sie sei der Meinung, dass sich PSD-Chef Marcel Ciolacu auf Koalitionsebene „nicht ausreichend“ für ihre Kandidatur eingesetzt habe – weswegen, wisse sie nicht, sondern könne nur mutmaßen, klagte Firea am Wochenende. PSD-Sprecher Lucian Romașcanu stellte daraufhin klar, den „Gram“ seiner Parteikollegin zwar nachvollziehen zu können, doch sei ein „gemeinsamer Spitzenkandidat der Koalition“ letztlich die „bessere Option“. Fakt sei, dass weder Firea es schaffe, die liberale Wählerschaft anzusprechen noch der bisher ins Auge gefasste potenzielle Kandidat der Liberalen, Sebastian Burduja, die PSD-Anhänger für sich gewinnen könne. Entsprechend werde sich die Koalition voraussichtlich schon zu Wochenbeginn auf einen gemeinsamen Spitzenkandidaten festlegen, der keiner der beiden Regierungsparteien nahestehe, so Romașcanu.



Medienberichten zufolge, die sich auf Koalitionskreise berufen, wollen PSD und PNL entweder den Manager des Bukarester Universitätskrankenhauses, Cătălin Cârstoiu, oder den Architekten Tiberiu Florescu als Herausforderer des amtierenden Oberbürgermeisters Nicușor Dan (parteifrei) aufstellen – die Entscheidung soll noch diese Tage fallen.



Die rechtsnationale AUR teilte indes am Wochenende mit, den bisherigen Exekutivdirektor des Entwicklungsressorts der Bezirksverwaltung des 4. Hauptstadtbezirks, Mihai Enache, als ihren Spitzenkandidaten ins Oberbürgermeisterrennen schicken zu wollen.