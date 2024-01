Haushaltsausgaben steigen schneller als Einnahmen

Bukarest (ADZ) - Im dritten Quartal des vergangenen Jahres sind die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben eines Haushalts in Rumänien um 10,6 Prozent verglichen zum selben Zeitraum im Vorjahr gestiegen, während die Einnahmen um lediglich 9,5 Prozent zugelegt haben. Entsprechend am Mittwoch vom Nationalen Statistikamt (INS) veröffentlichten Daten lagen im Zeitraum Juli bis September 2023 die monatlichen Einnahmen eines Haushalts bei durchschnittlich 7301 Lei (2918 Lei pro Person) – davon 472 Lei in Form von Naturalien –, die monatlichen Ausgaben betrugen 6432 Lei (2571 Lei pro Person) bzw. 88,1 der Einnahmen.



Bei den Einnahmen machten Bruttolöhne mit 68,9 Prozent den größten Anteil aus, 19,2 Prozent kamen aus Sozialleistungen und 6,5 Prozent in Form von Naturalien. 62,6 Prozent aller Ausgaben wurden für Konsum aufgewendet, während Steuern und andere Beiträge 31,9 Prozent aller Ausgaben ausmachten. Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke ergeben rund ein Drittel aller Konsumausgaben.