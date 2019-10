Haushaltsdefizit Ende August bei 2,13 BIP-Prozent

Bukarest (ADZ) - Das Haushaltsdefizit des rumänischen Staates ist in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres auf 21,9 Milliarden Lei bzw. 2,13 Prozent des für 2019 veranschlagten Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen. Entsprechend den am Donnerstag vom Finanzministerium bekannt gegebenen Daten, liegt gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr ein Anstieg des Fehlbetrags von 7,36 Milliarden Lei bzw. 0,6 BIP-Prozent vor.



Die Haushaltseinnahmen sind im Zeitraum Januar bis August 2019 um 21,75 Milliarden Lei bzw. 11,9 Prozent gestiegen, bei den Ausgaben lag der Anstieg bei 29,11 Milliarden Lei bzw. 14,8 Prozent. Wichtige Ausgabensteigerungen waren u. a. bei den Personalausgaben (plus 11,74 Milliarden Lei; 20,9 Prozent), Kapitalausgaben (plus 2,53 Milliarden Lei; 26,4 Prozent) oder Sozialausgaben (7,21 Milliarden Lei; 10,7 Prozent) zu verzeichnen. Die wichtigste Zunahme auf der Einnahmenseite lag bei den Sozialbeiträgen (plus 10,1 Milliarden Lei; 15,8 Prozent) vor.