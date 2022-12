Haushaltsgesetz 2023 ausgefertigt

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat am Montagvormittag das Gesetz für den Staatshaushalt 2023 ausgefertigt. Dieses sieht im kommenden Jahr Budgeteinnahmen in Höhe von 275,69 Milliarden Lei und Ausgaben in Höhe von 353,64 Mrd. Lei vor; Verpflichtungsermächtigungen, die auch über das Haushaltsjahr 2023 hinausgehen, können im Umfang von bis zu 596,4 Mrd. Lei eingegangen werden. Das Budgetdefizit wird auf 77,95 Mrd. Lei bzw. 4,4 Prozent der Wirtschaftsleistung veranschlagt. Das erwartete Wirtschaftswachstums liegt bei 2,8 Prozent. Ebenfalls wurde das Gesetz für das Budget der Sozialversicherungen 2023 ausgefertigt.