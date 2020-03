Heimkehrenden Rumänen droht Isolierung

Bukarest (ADZ) – Die rumänischen Behörden sind bemüht, eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hierzulande möglichst einzudämmen, und sind daher bereits wegen des nahenden Osterurlaubs in Sorge, wenn bekanntlich Zehntausende der im Ausland wohnhaften rumänischen Bürger für einige Tage in die Heimat zurückkehren.



Der bekannte Virologe Adrian Streinu-Cercel, Chefarzt des Bukarester Klinikums für Infektionskrankheiten, empfahl am Donnerstag allen Auslandsrumänen eindringlich, angesichts der anhaltenden Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus von ihren traditionellen Osterferien in der Heimat diesmal abzusehen: Bei der Anreise drohe ihnen nämlich, je nach Betroffenheitsgrad des Gebiets, aus dem sie kommen, entweder eine 14-tägige häusliche Isolierung oder gar eine Quarantäne – mit anderen Worten nicht das erhoffte freudige Wiedersehen mit den Lieben daheim. Die Auslandsrumänen, insbesondere jene aus besonders betroffenen Gebieten, seien ersucht, Besuche in der Heimat „nur in äußerst dringenden Fällen“ vorzunehmen, so Streinu-Cercel, der hinzufügte, dass diese Empfehlung auch auf der Homepage des Auswärtigen Amtes hochgeladen und nachlesbar sein wird.