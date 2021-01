Heizungsausfall in fünf Bezirken Bukarests

Bukarest (ADZ) - Dutzende Wohnblocks aus dem 1., 2., 3., 4. und 6. Bezirk der Hauptstadt sind Anfang der Woche ohne Wärme geblieben. Oberbürgermeister Nicușor Dan erklärte, es seien zwei Schäden am Fernwärmenetzwerk aufgetreten, die aber in Kürze behoben werden sollten. Um weitläufige und längere durch Überdruck entstandene Ausfälle zu vermeiden, hat der Fernwärmelieferant Termoenergetica entschieden, unter geringeren Leistungsparametern zu liefern. Im Februar soll die diesjährige Sanierung von 60 Kilometer Fernwärmenetzwerk im Wert von 90 Millionen Euro ausgeschrieben werden, so Oberbürgermeister Nicușor Dan.