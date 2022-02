Herdenimmunität in Rumänien erreicht?

Bukarest (ADZ) – Aus den Sequenzierungen der letzten Woche geht hervor, dass Omikron jetzt 100% dominant ist, so eine Studie von MedLife. Von der infektiöseren Subvariante BA.2, die in Dänemark und Teilen Indiens bereits dominant ist, gibt es nur drei Fälle (Bukarest und Bacău). Obwohl in anderen Ländern mit Besorgnis beobachtet, verbreite sie sich in Rumänien langsam. Die Chancen seien groß, dass die Fälle ab der zweiten Februarhälfte sinken und Welle 5 bald endet. Möglicherweise sei die Herdenimmunität bereits erreicht, heißt es in der Studie.