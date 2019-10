Herzinfarkt-Patienten werden immer jünger

Bukarest (ADZ) - Zum Anlass des Weltherztags, dem 29. September, erinnerte der Leiter der Kardiologieabteilung 2 des Notfallkrankenhauses der Bukarester Universität (SUUB), Draguș Vinereanu, an Risiken des Herzinfarkts. Alarmierend: Immer mehr Herzinfarkte werden in der Gruppe der unter 40-Jährigen, teils sogar unter 30, verzeichnet. Die mittlere Sterberate von Infarktpatienten hat jedoch abgenommen: aktuell liegt sie in Rumänien bei 8 Prozent (für Patienten des Kardiologiezentrums im SUUB bei 3,5 Prozent), vor der Einführung des nationalen Programms für chirurgische Eingriffe beim akuten Herzinfarkt vor neun Jahren lag sie bei 13 Prozent. Nach Eurostat gelten Herzkrankheiten als Todesursache Nummer 1 in der Europäischen Union. Risikofaktoren sind Bluthochdruck, Diabetes und hohe Blutfettwerte. Empfohlen wird, nicht zu rauchen, Stress zu vermeiden, eine halbe Stunde täglich Bewegung und eine fett- und zuckerarme Ernährung, basierend auf Obst, Gemüse, Vollwertgetreide, magerem Fleisch und Fisch.