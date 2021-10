Hilfe über EU-Katastrophenschutz

Bukarest (ADZ) – Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto hat am Mittwoch mitgeteilt, dass Ungarn die Behandlung von 50 rumänischen Covid-Intensivpatienten übernehmen wird. Diese sollen in den kommenden Tagen in zwei ungarische Krankenhäuser transferiert werden.



Rumänien erhielt außerdem Hilfe über das EU-Katastrophenschutzverfahren: 50 Sauerstoffkonzentratoren aus Polen und 5200 Dosen monoklonaler Antikörper aus Italien wurden bereits geliefert. 200 Sauerstoffkonzentratoren werden aus den Niederlanden erwartet.