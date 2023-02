Hisbollah-Financier in Rumänien verhaftet

Bukarest (ADZ) – Ein libanesischer Geschäftsmann und mutmaßlicher Schlüsselfinancier der proiranischen Terroristengruppe Hisbollah ist am Freitag bei seiner Ankunft in Rumänien von rumänischen Behörden verhaftet worden, so die Nachrichten-App Biziday mit Berufung auf „Arab News“. Der 58-jährige Moham-mad Ibrahim Bazzi soll nun an die USA ausgeliefert werden, heißt es weiter. Bazzi, der die libanesische und belgische Doppelstaatsbürgerschaft innehält, wird von den US-Behörden bezichtigt, im Laufe mehrerer Jahre Millionen US-Dollar an die Hisbollah kanalisiert zu haben. Seit 2018 ist er als „internationaler Terrorist“ ausgeschrieben. Die US-Behörden hatten zehn Millionen US-Dollar für Informationen, die zu seiner Verhaftung führen, ausgelobt. Der vor einem Monat ausgefertigten Anklageschrift zufolge soll Bazzi zusammen mit dem 78-jährigen Libanesen Talal Chahine US-Bürger zu illegalen Geldtransaktionen und Geldwäsche zugunsten „einer globalen Terrororganisation“ veranlasst haben.