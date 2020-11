Hitler-Schnurrbart: PSD-Politiker diffamiert Staatschef Johannis

Bukarest (ADZ) – Neue Diffamierungskampagne der PSD-Politiker gegen das deutschstämmige Staatsoberhaupt: Der abgewählte Vizebürgermeister der Hauptstadt, Aurelian Bădulescu (PSD), hat am Wochenende bei Facebook eine Fotomontage hochgeladen, die Staatschef Klaus Johannis mit Hitler-Schnurrbart und angedeuteter Hakenkreuz-Armbinde zeigt.



Im Bildtext beklagte der als langjährige rechte Hand von Ex-Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele (PSD) bekannte Politiker ausführlich den sich angeblich als neue Staatsdoktrin abzeichnenden „Johannismus“, der auf „die Zerstörung der nationalen Identität und die Wiedergeburt des internationalen Marxismus“ abziele. Johannis wolle Land und Ressourcen dem „Paar Merkel-Macron auf dem Tablett servieren“, die rumänischen Bürger würden „die Bediensteten Europas bleiben“, während das Geschäft der ausländischen, hierzulande tätigen Unternehmen infolge der „Armutslöhne“ floriere, die sie den Arbeitnehmern hierzulande zahlen, hieß es in B²dulescus Posting zu der mittlerweile gelöschten Fotomontage.



Der Antidiskriminierungsrat CNCD reagierte prompt und teilte mit, sich wegen Bădulescus Posting bereits eingeschaltet zu haben. Die regierenden Liberalen forderten am Wochenende die PSD-Spitze auf, Bădulescu umgehend aus der Partei auszuschließen. Auch der Präsident der jüdischen Gemeinschaften in Rumänien (FCER), Aurel Vainer, reagierte auf Bădulescus Attacke, die er als „ebenso nationalistisch wie rückständig“ wertete. Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț wertete das Posting als Teil der PSD-Schmutzkampagne. Das sei kaum das Gesicht einer „neuen PSD“, so wie das vom PSD-Vorsitzenden Marcel Ciolacu versprochen wurde, wird Ganț von der Nachrichtenagentur news.ro zitiert.