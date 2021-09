Höchste Anzahl neuer Covid-19-Fälle

Bukarest (ADZ) – 11.049 Neuinfektionen wurden am Dienstag gemeldet – so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Höchststand betrug 10.269 Fälle am 18. November 2020. Auch die Anzahl von 208 Toten binnen 24 Stunden ist eine der höchsten je verzeichneten.



Ilfov verzeichnet mit 6,44 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen die höchste Inzidenz, gefolgt von Temesch/Timiș (5,71) und Bukarest (5,57). Weitere elf Kreise melden eine Inzidenz über drei sind damit im roten Szenarium.