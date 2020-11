Hohe Inzidenzwerte vor den Hauptstadttoren

Ilfov/Bukarest (ADZ) – Die beiden Ortschaften Berceni und Clinceni vor den Hauptstadttoren sind am Donnerstagabend auf Beschluss von Katastrophenschutzchef Raed Arafat für vorerst zwei Wochen abgeriegelt worden, nachdem der Corona-Inzidenzwert vor Ort in den letzten Tagen 10 überschritten hatte bzw. in den letzten beiden Wochen mehr als zehn SARS-CoV-2-Infektionen pro tausend Einwohner verzeichnet worden sind.



Die epidemiologische Situation in dem die Hauptstadt umgebenden Landeskreis Ilfov sieht weitgehend höchst besorgniserregend aus – der Inzidenzwert im Kreis liegt mittlerweile bei knapp 7, während er in insgesamt 12 Gemeinden, darunter Otopeni, Snagov und Voluntari, nach Angaben der Präfektur bereits mehr als 8 beträgt. Das lokale Gesundheitsamt hat deswegen bereits die Abriegelung weiterer Ortschaften – darunter Popești-Leordeni, Otopeni, Bragadiru und Chiajna – vorgeschlagen, ein Beschluss hierzu steht jedoch noch aus.



Die Lage in Ilfov beschäftigt zwangsläufig auch die Hauptstadtbehörden, da täglich zahllose Menschen aus den anrainenden Gemeinden nach Bukarest pendeln, wo der Inzidenzwert am Donnerstag immerhin bei „bloß“ 5,4 lag.