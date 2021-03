Holpriger Start für dritte Etappe der Impfkampagne

Bukarest (ADZ) – Die dritte Etappe der landesweiten Impfkampagne, die bekanntlich die Immunisierung der Bevölkerung bzw. aller Impfwilliger vorsieht, hat einen recht chaotischen Start hingelegt: Nachdem die Impfplattform der Regierung nicht wie angekündigt am Montag, sondern bereits am Sonntagabend für alle Impfwilligen freigeschaltet worden war, brach diese wenig später unter dem Ansturm Zehntausender Besucher pro Minute zusammen. Das Koordinierungskomitee kündigte daraufhin einen „Zeitplan“ an, nach dem die Einwohner aller Landeskreise der Reihe nach Impftermin-Reservierungen auf der nationalen Impfplattform hätten beantragen sollen, hielt diesen letzten Endes jedoch selbst nicht ein.



Nach Angaben der Behörden konnten sich am Montag trotz zahlreicher Pannen der Corona-Impfplattform immerhin mehr als 350.000 Personen auf den „Wartelisten“ für Impftermine vormerken lassen, während über 47.000 Personen es sogar schafften, Impftermin-Reservierungen vorzunehmen. Freie Impftermine gab es infolge der hohen Nachfrage bereits am Mittag nur noch in den Landeskreisen Arad, Botoșani, Suceava, Bihor, Hunedoara, Olt, Teleorman, Brăila, Tulcea, Vaslui und Harghita.