Hospitäler: Kürzere Einstellungsfristen

Bukarest (ADZ) - Angesichts Tausender freier Stellen in den Krankenhäusern, wo es sowohl an Ärzten als auch an Pflegepersonal fehlt, hat Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) am Montag bekannt gegeben, die Einstellungsfristen per Ministerverordnung drastisch verkürzt zu haben – fortan könnten nach bestandenen Jobinterviews Neueinstellungen bereits nach 35 Tagen und nicht erst nach drei Monaten vorgenommen werden, die Hospitäler seien aufgefordert, ihre freien Posten zügig auszuschreiben, so Rafila.