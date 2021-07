Hrebenciuc erstinstanzlich verurteilt

Kronstadt (ADZ) – Der ehemalige sozialdemokratische Spitzenpolitiker Viorel Hrebenciuc wurde am Donnerstag gemeinsam mit seinem Sohn Andrei Hrebenciuc vom Berufungsgericht Kronstadt in der Causa der Rückerstattung von 43.227 Hektar Wald erstinstanzlich zu zwei Jahren Haft verurteilt, letzterer auf Bewährung.



In derselben Causa wurden auch der einflussreiche Kronstädter Rechtsanwalt und Ex-PSD-Abgeordnete Ioan Adam wegen Einflusskauf zu zwei Jahren Haft, der ehemalige Richter Andras Ordog Lorand wegen Amtsmissbrauchs zu sechs Jahren, sowie weitere 6 Personen verurteilt. Das Urteil ist anfechtbar.