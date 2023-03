Humanitäre Hilfe für die Ukraine

Bukarest (ADZ) - Die Exekutive hat am Mittwoch eine humanitäre Hilfe in Form von Lebensmitteln im Wert von 562 Millionen Lei (zuzügl. MwSt) für die vom Krieg benachteiligte ukrainische Bevölkerung genehmigt, laut Pressemitteilung der Exekutive, zitiert von News.ro. Die Lebensmittel sind Teil der rumänischen Staatsreserven und sollen am Grenzübergang Siret-Porubne übergeben werden. Der Transport soll von der Verwaltung der Staatsreserven (ANRSPS) oder von den Unternehmen durchgeführt werden, bei denen die Staatsreserven gelagert sind.