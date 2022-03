Hunderte unbegleitete Flüchtlingskinder

Bukarest (ADZ) – Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind über 600 unbegleitete Kinder in Rumänien angekommen. Insgesamt mussten rund 4,3 Millionen Kinder vor dem Krieg fliehen, so das Kinderhilfswerk UNICEF. Davon mussten 2,5 Millionen Kinder innerhalb der Ukraine umsiedeln. Weitere 1,8 Millionen Kinder haben als Flüchtlinge die Ukraine verlassen, manche mit der Familie, einige aber unbegleitet. An den Grenzenübergängen Sighetu Marmației, Isaccea und Siret betreibt UNICEF zur ihrer Unterstützung je ein „bluedot“-Zentrum.