Ilfov verzeichnet weiter höchste Corona-Inzidenz

Bukarest (ADZ) - Ilfov verzeichnet mit 7,18 auch weiterhin die höchste Inzidenz. Am Dienstag meldeten elf Gemeinden eine Inzidenz von über sechs Neuinfektionen je 1000 Einwohnern in 14 Tagen, fünf dieser Gemeinden liegen im Kreis Ilfov. Die höchste Inzidenz verzeichnete Bragadiru, ein Vorort von Bukarest, mit 8,94. Weitere 54 Gemeinden verzeichneten eine Inzidenz zwischen vier und sechs.



Fast ein Drittel aller Kreise hat am Mittwoch über 200 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, am meisten Bukarest mit über 1500 neuen Fällen; gefolgt von Dolj (über 500), Temesch/Timiș und Ilfov (je knapp 500).



In der Woche vom 20. bis 26. September wurden erstmals über 300.000 Tests durchgeführt (356.767). Davon waren 12,72 Prozent positiv, mehr als doppelt so viele wie zwei Wochen davor (5,49). Dies entspricht 45.396 neuen Fällen, wobei 74,7 Prozent der Betroffenen nicht geimpft waren. Von den 827 infizierten Todesopfern waren 94,5 Prozent nicht geimpft.