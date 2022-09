Im Ausland arbeitende Eltern müssen Kindesbetreuer melden

Bukarest (ADZ) - Über 40.000 Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten, stehen in der Obhut von Personen „die zwar wohlwollend sind, aber nicht mehr zurechtkommen“, erklärte Gabriela Firea (PSD) am Montag in Jassy/Iași anlässlich einer Debatte zur Verhinderung von Schulabbrüchen. Betreuende Großeltern hätten oftmals keine finanziellen Mittel für Schulmaterial, Kleidung oder Lebensmittel. Dementsprechend kündigte die Ministerin für Familie, Jugend und Chancengleichheit die Einrichtung einer neuer Abteilung innerhalb des Ministeriums ein, die sich um derartige Situationen kümmern werde.



In Zukunft müsse „jede Familie der örtlichen Behörde mitteilen, wem sie das Kind überlässt und wer für die Betreuung verantwortlich ist“, erklärte Firea. Nur so könne das „schwerwiegende Phänomen“ des Schulabbruchs und „der Familien, die ihre Kinder in Pflegefamilien unterbringen, weil sie nicht in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, ausgerottet werden“.