Immer mehr Restriktionen bei Einreise aus Rumänien

Bukarest (ADZ) - Aufgrund der anhaltend steigenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 haben inzwischen 20 europäische Staaten Restriktionen für Reisende aus Rumänien erlassen: Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Großbritannien, Niederlande, Irland, Island, Lettland, Litauen, Malta, Montenegro, Norwegen, Österreich, Republik Moldau, Slowakei, Slowenien, Ungarn und Zypern.



In den meisten Ländern kann die zweiwöchige Quarantäne umgangen werden, indem ein negativer Covid-Test vorgewiesen wird, manche Länder, wie etwa Österreich, erlauben den Transit auch ohne selbigen. In Ungarn wird an der Grenze auf Symptome kontrolliert, wenn solche vorliegen, wird die Einreise verweigert, ansonsten muss eine zweiwöchige Quarantäne angetreten werden – es sei denn, man kann zwei negative Covid-Tests vorweisen. Litauen, Malta und Finnland dagegen haben die Einreise für aus Rumänien kommende Personen komplett untersagt, letzteres mit Ausnahmen. Da die Bestimmungen sich in den jeweiligen Ländern unterscheiden, empfiehlt es sich, die Details auf der Homepage des Außenministeriums nachzuschlagen.