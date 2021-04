Bukarest (ADZ) – Laut Angaben des Leiters der nationalen Impfkampagne Valeriu Gheorghiţă soll nach dem Erfolg vom Wochenende in Temeswar ein 3-tägiger Impfmarathon auch in Bukarest vom 7. bis zum 9. Mai stattfinden. Im Rahmen der Temeswarer Aktion wurden am Wochenende etwa 6700 Menschen geimpft. Gheorghiţă gab bekannt, die Impfaktion werde an zwei Orten ablaufen, in der Nationalbibliothek und der Sala Palatului, und drei Wochen danach werde das Ereignis für den Erhalt der zweiten Vakzindosis wieder aufgenommen. Dabei werde der Impfstoff von Pfizer-BioNTech verwendet, zur Teilnahme sei nur der Personalausweis nötig.