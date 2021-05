„Impfmarathon“ im ganzen Land

Bukarest (ADZ) – Am Wochenende fand in zahlreichen Städten und Gemeinden des Landes ein sogenannter „Impfmarathon“ statt: Wer wollte, konnte sich ohne Voranmeldung impfen lassen, lediglich ein Identitätsnachweis musste vorgewiesen werden. Minderjährige, die das 16. Lebensjahr überschritten hatten, benötigten außerdem eine Bestätigung der Erziehungsberechtigten. Für Personen, die etwa aus Altersgründen nicht über die nötige Mobilität verfügen, wurde mancherorts ein Fahrdienst eingerichtet.



Laut Medienberichten entstanden vielerorts lange Warteschlangen vor den Impfzentren – in diesen fanden sich auch im Ausland ansässige Personen, die eigens für die Impfung angereist waren.



Die Aktion wird als Erfolg gewertet: Alleine in Neumarkt/Târgu Mureș erhielten an diesen beiden Tagen über 5000 Personen eine Impfdosis. Ermöglicht wurde der „Marathon“ auch durch zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer – alleine in Klausenburg/Cluj-Napoca etwa waren etwa 600 von ihnen im Einsatz.