Impfmarathons an diesem Wochenende

Bukarest (ADZ) – An diesem langen Wochenende besteht wieder in zahlreichen Städten und Gemeinden die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Die Militärspitäler der großen Städte sind rund um die Uhr geöffnet, um den Teilnehmenden des Impf-Marathons vor drei Wochen die zweite Dosis zu ermöglichen. Im Nationaltheater Craiova wird noch bis Dienstagabend geimpft, in Bukarest – neben den Impfzentren – in der Nationalbibliothek und der Sala Palatului. Anlässlich des Tages des Kindes sind vor allem über 16-Jährige eingeladen, sich impfen zu lassen. Informationen und Öffnungszeiten finden sich auf vaccinare-covid.gov.ro.