„Impfpflicht“: AUR setzt auf massive Fake-News-Kampagne

Einige hundert Personen haben sich am Donnerstag am Protest der AUR gegen die vorgebliche Einführung der Impfpflicht vor dem Gesundheitsministerium beteiligt. Beim Versuch, in das Gebäude einzudringen, in dem gerade die öffentliche Debatte der nationalen Impfstrategie stattfand, kam es zum Gerangel mit den Gendarmen. Diesem fahnenschwenkenden „Daker“ (im Bild) gelang es trotzdem, den Balkon zu erklimmen. Foto: Agerpres