Impfpunkte an Grenzübergängen Nadlak I und II

Bukarest (ADZ) – Auslandsrumänen und Rückkehrer werden sich schon bald an den Grenzübergangspunkten Nadlak/Nădlac I und II gegen das neuartige Coronavirus impfen lassen können. Wie der Arader Präfekt Csaba Toth am Mittwoch bekannt gab, sollen bis spätestens Ende des Monats an beiden Grenzübergängen Impfpunkte eingerichtet werden, da man festgestellt habe, dass viele im EU-Ausland wohnhaften Rumänen schon seit Wochen den Weg bis nach Arad auf sich nehmen, um sich vor Ort immunisieren zu lassen, so der Präfekt. Termin-Reservierungen würden bei den Impfpunkten in Nadlak selbstverständlich nicht nötig sein, fügte Toth hinzu.