Impfquoten: Hauptstadt liegt weiter in Führung

Bukarest (ADZ) – Der Koordinator der landesweiten Corona-Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, hat am Dienstag auf einer Pressekonferenz die jüngsten Impfquoten auf regionaler Ebene bekannt gegeben: Mit knapp 34 Prozent geimpfter Einwohner liegt die Hauptstadt nach wie vor vorn, gefolgt von den Landeskreisen Klausenburg/Cluj (30,2 Prozent), Hermannstadt/Sibiu (23,7 Prozent) und Kronstadt/Brașov (23,5 Prozent). Schlusslichter sind, wie schon in der Vorwoche, die Kreise Suceava, Botoșani, Giurgiu, Bacău und Neamț, in deren Fall der Militärarzt die Impfunwilligkeit der Einwohner teilweise auch auf die hohe Zahl bereits infizierter und genesener Personen zurückführte.



Impfskeptiker, die nichtsdestotrotz weder Familie noch Bekannte einer Infektionsgefahr aussetzen wollen, sollen sich indes künftig in Apotheken Corona-Antigen-Schnelltests unterziehen lassen können. Die einschlägige Verordnung von Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR-PLUS) wurde letzte Tage im Amtsblatt veröffentlicht und sieht vor, dass die rund tausend sich am Projekt beteiligenden Apotheken die Testergebnisse in elektronischem Format sowohl der Testperson als auch dem lokalen Gesundheitsamt übermitteln.