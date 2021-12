Impfrate sinkt – Mehrheit der Eltern gegen Kinderimpfung

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der täglichen Impfungen gegen Covid-19 nimmt weiter ab: Am Sonntag kamen 32.734 Dosen zum Einsatz, so wenige wie seit dem 19. September nicht mehr (mit Ausnahme des Nationalfeiertags). 7.523.356 Personen in Rumänien (38,96 Prozent) sind doppelt geimpft, weitere 1.654.532 dreifach – obwohl bei 3,8 Millionen die zweite Impfung über sechs Monate zurückliegt, also eine Auffrischung empfohlen wäre.



Für den Impfschutz der Kinder sieht es noch schlechter aus: Laut einer Umfrage von IRES wollen knapp 70 Prozent der 897 befragten Eltern von Fünf- bis Elfjährigen diese nicht impfen lassen. Dies wird inzwischen von der US-amerikanischen sowie europäischen Arzneimittelagentur empfohlen.



Kinder verbreiten nicht nur durch asymptomatische Infektionen das Virus, sie sind auch selbst gefährdet: Da die Mortalität in dieser Altersgruppe allgemein niedrig ist, ist Covid-19 etwa in den USA an die Spitze der Todesursachen bei Minderjährigen gerückt.