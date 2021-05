Impfstreit innerhalb der Orthodoxen Kirche

Bukarest (ADZ) – Vasile Bănescu, Sprecher der Rumänischen Orthodoxen Kirche (BOR), zeigte sich am Montag „erschüttert“ über die Aussagen einiger Impfgegner innerhalb der BOR, wie diejenige des Pfarrers Vasile Ioana aus Bukarest, der während der Ostermesse die heilige Kommunion als beste Covid-19-Impfung darstellte. Derartige Verwechslungen zwischen einem medizinischen und einem spirituellen Akt seien von „selbst ernannten Gelehrten“ aus Unwissen heraus gemacht worden und hätten „zahlreiche Gläubige entmutigt“. Die Impfung würde zur Bewältigung der Pandemie beitragen, meinte Bănescu beim Fernsehsender Digi24 und ermutigte die Gläubigen, eine informierte Entscheidung aufgrund ärztlicher Ratschläge zu treffen.



Der wegen seiner heftigen Kritik an den Pandemiemaßnahmen umstrittene Bischof von Konstanza und erklärte Impfgegner, ÎPS Teodosie, kritisierte daraufhin Bănescu für seine Einmischung in die Impfkampagne: „Wir sind keine Ärzte, um die Impfung zu empfehlen, Christus ist der oberste Arzt.“ Andererseits erklärte ÎPS Teodosie erst Ende April, dass er sich auf Grund seiner Allergien nicht impfen lassen würde und dass die tägliche Kommunion für ihn die „stärkste Impfung“ sei.