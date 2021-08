Impfung 12- bis 17-Jähriger mit Moderna

Bukarest (ADZ) – Valeriu Gheorghiță, Leiter der nationalen Impfkampagne, gab infolge der Genehmigung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) bekannt, Jugendliche in der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren können sich nun freiwillig mit dem Impfstoff Spikevax (Moderna) impfen lassen. Das Impfverfahren werde in Zentren und Hausarztpraxen stattfinden, in denen der Impfstoff Moderna verfügbar sei, und ähnlich wie bei der erwachsenen Bevölkerung laufen. Zur Erhaltung zweier Impftermine für die beiden Dosen, zwischen denen 28 Tage vergehen müssen, seien die Voranmeldung über die nationale Impfplattform und die Zustimmung der Eltern nötig.