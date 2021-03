Impfung drückt Sterberate an Covid-19 auf 0,02 Prozent

Bukarest (ADZ) – Die Impfung reduziert die Sterberate an Covid-19 von 2,4 Prozent bei Ungeimpften auf 0,02 Prozent bei Geimpften, erklärte der Koordinator der nationalen Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, am Mittwochabend auf B1 TV. Seit Beginn der Impfkampagne sind fast 300.000 Personen an Covid-19 erkrankt, davon sind 7471 gestorben. Von diesen 7471 Toten waren 89 geimpft, jedoch 77 nur mit einer Dosis und 12 mit der zweiten, doch wurde bei diesen die Diagnose innerhalb von 10 Tagen nach der Zweitimpfung gestellt, während sich die volle Immunität erst nach 14 Tagen einstellt. Das mittlere Alter war 72, alle hatten Begleiterkrankungen.



Das Ergebnis bedeutet, dass die Sterberate auch vor Erreichen der vollen Immunität von 2,4 Personen unter 100 bei Ungeimpften auf 2 Personen unter 10.000 bei Geimpften gesenkt wurde. Hundertprozentig ist der Impfschutz nicht: Generell – in jedem Land – bilden rund 5 Prozent der Bevölkerung auch nach Impfung oder Erkrankung keine Antikörper.