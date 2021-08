Impfung: Effizienz bewiesen, Auffrischung geplant

Bukarest (ADZ) – Der Leiter der nationalen Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, hat auf der wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag den geplanten Einsatz einer dritten Impfdosis zur Auffrischung des Immunschutzes vor Covid-19 bestätigt. Diese soll frühestens sechs Monate nach der zweiten Dosis verabreicht werden. Ausgenommen seien mit zwei Dosen Geimpfte, die bereits Covid hatten, unabhängig vom Zeitpunkt der Krankheit, da eine viermalige Stimulierung des Immunsystems keinen signifikanten Vorteil bringe, motiviert Gheorghiță. Begonnen werde wieder mit dem medizinischen Personal, gefolgt von Senioren und chronisch Kranken und anderen Kategorien.



Einer ersten Studie in Rumänien zufolge reduziert die Impfung ab 14 Tagen nach der zweiten Dosis das Risiko, an Covid zu sterben, um das 14-fache (93 prozentiger Schutz) im Vergleich zu Ungeimpften, auf der Intensivstation zu landen um das 12-fache (92 prozentiger Schutz) und sich anzustecken um das 10-fache (90,2 prozentiger Schutz).