Inflationsrate zu Jahresbeginn deutlich gestiegen

Bukarest (ADZ) - Die Verbraucherpreise sind hierzulande zu Jahresbeginn erneut in die Höhe geschnellt: Wie das Statistikamt am Mittwoch bekannt gab, ist die Inflationsrate im Januar laufenden Jahres auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch bei 6,7 Prozent gelegen hatte. Am stärksten verteuerten sich Dienstleistungen (+10,9 Prozent), vor allem Flugtickets (+21 Prozent) sowie Post- und Paketdienste (+17 Prozent), gefolgt von Haushaltsgegenständen (+7,4 Prozent) und Lebensmitteln (+5,6). Der Staatshaushalt 2024 basiert auf einem Wirtschaftswachstum von 3,4 und einer jährlichen Inflationsrate von 6 Prozent.