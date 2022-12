INS: Getränkeverbrauch 2021 generell gestiegen

Bukarest (ADZ) – Der durchschnittliche Konsum an alkoholischen Getränken ist in Rumänien im Jahr 2021 um 11,5 Prozent gestiegen, der an nichtalkoholischen Getränken um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, laut Daten des Nationalen Instituts für Statistik INS. Obwohl die heimische Bierproduktion eigentlich um 107.300 Hektoliter zurückgegangen ist, sind die Importe um 7,7 Prozent gestiegen, was den Gesamtverbrauch um 0,3 Liter pro Person gesteigert hat. Im selben Zeitraum haben die Rumänen im Durchschnitt um 2,6 Liter Wein mehr getrunken als im Vorjahr. Ebenso ist der Verbrauch an destillierten Spirtuosen im Jahr 2021 im Durchschnitt von 0,8 Liter auf 1,2 Liter (in 100-prozentigem Alkohol Äquivalent) pro Person gestiegen. Der Durchschnittsverbrauch an natürlichen Spirtuosen wie Schnaps und Branntwein ist trotz um 6,6 Prozent erhöhter Produktion gleich geblieben. Im Vergleich dazu wurde aber knapp 70 Prozent mehr Whisky, Gin, Rum und Wodka importiert.