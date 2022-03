INSCOP: Rumänien optimistischer betrachtet

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Rumänen, die meinen, unser Land entwickele sich in eine gute Richtung, hat sich seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine nahezu verdoppelt. Mit diesem Ergebnis überrascht die erste seither erfolgte INSCOP-Umfrage vom 2. bis 7. März. Außerdem hält die Mehrzahl der Befragten (75,2%) Russland für hauptschuldig an dem Krieg – davon 90% der PNL-Wähler und nur 67% der AUR-Wähler (USR:87%, PSD: 86%). 4,6% halten die Ukraine für schuldig, 7,9% die westlichen Länder. Mit den Sanktionen gegen Russland durch die EU und USA sind 79,2% einverstanden – 59,4% voll und 19,8% einigermaßen.