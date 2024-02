INSCOP-Umfrage: Dragobete oder Valentin?

Bukarest (ADZ) – Als „Tag der Verliebten“ feiern nur 17,6 Prozent der Rumänen den Valentinstag am 14. Februar, während 26,3 Prozent eher den traditionellen rumänischen Dragobete-Tag am 24. Februar bevorzugen. Dies geht aus einer INSCOP-Umfrage hervor, die im Zeitraum 16. bis 24. Januar mit 1100 Teilnehmern durchgeführt wurde. Insbesondere die Generation unter 30 Jahren, die hauptsächlich im Privatwesen tätig ist, tendiert zum heiligen Valentin, während die über 45-Jährigen sowie inaktive Personen und staatliche Mitarbeiter den Dragobete-Tag bevorzugen. Rund 41 Prozent der Befragten - hauptsächlich PSD-Wähler, Frauen, Personen über dem 60. Lebensjahr, inaktive Personen und jene, die keine sozialen Medien nutzen – erklärten, keinen der beiden Tage zu feiern. 14,5 Prozent der Teilnehmer gaben an, abhängig vom persönlichen Terminkalender und Gemütszustand irgend einen der beiden Tage zu feiern. 0,3 Prozent der Teilnehmer konnten oder wollten sich nicht äußern.