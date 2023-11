INSCOP-Wahlumfrage: AUR gleich nach PSD

Bukarest (ADZ) - Bei den nächsten Wahlen würden derzeit 29,5 Prozent der Befragten für die PSD stimmen und 20,2 Prozent für die rechtsnationalistische AUR, während die PNL mit 18,4 Prozent auf Platz drei bleibt, so das Ergebnis der letzten INSCOP-Wahlumfrage vom Oktober. Doch nur 50,3 Prozent der 1100 Umfrage-Teilnehmer würden (auf einer Skala von 1-10) „sicher“ wählen gehen. Von diesen wiederum würden 28,7 Prozent die PSD wählen, 18,9 Prozent die PNL und 18,6 Prozent die AUR, gefolgt von der USR mit 14,6 Prozent und dem UDMR mit 4,9 Prozent. Der Vergleich zum Vormonat zeigt, dass nur noch knapp 20 Prozent statt wie vorher fast ein Viertel der Befragten „sicher nicht“ wählen gehen würden.



68,6 Prozent der Befragten meinen, dass sich die Dinge in Rumänien in die falsche Richtung entwickeln (im Vergleich zu 69,5 Prozent im Vormonat), 23,4 Prozent sehen eine Entwicklung in eine gute Richtung (verglichen mit 21,1 Prozent im September) und 8 Prozent wissen es nicht.