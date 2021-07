Internationales Menschenhandel-Netzwerk zerstört

Bukarest / Den Haag (ADZ) – In einer gemeinsamen Aktion der rumänischen, spanischen und EU-Polizeibehörde Europol ist ein internationales Menschenhandel- und Prostitutionsnetzwerk ausgehoben worden, teilt Europol in einer Presseerklärung mit. Insgesamt wurden 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt, 12 davon in Rumänien, und 13 Personen verhaftet, davon 8 Rumänen, sowie 5 Bankkonten eingefroren und Bargeld im Wert von 40.000 Euro beschlagnahmt. Ebenfalls wurden 25 Opfer identifiziert, 24 mit rumänischer und eines mit bulgarischer Staatsbürgerschaft, die in spanischen Nachtklubs zur Prostitution gezwungen wurden.