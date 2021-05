Interner Wahlkampf: Die Spannungen in der PNL nehmen zu

Bukarest (ADZ) – Bei den regierenden Liberalen (PNL) nehmen die Spannungen vor dem Hintergrund des voraussichtlich im Herbst steigenden Parteitages, auf den bekanntlich die neue Parteiführung gewählt werden soll, beständig zu. Wie die Medien am Montag unter Berufung auf Insiderangaben berichteten, schlug PNL-Chef Ludovic Orban auf der wöchentlichen Sitzung des Exekutivbüros den 15. September als Termin für den Parteikonvent vor und stieß daraufhin prompt auf den Widerstand der Kollegen – so soll der PNL-Fraktionschef im Unterhaus, Florin Roman, seinem Parteichef offen vorgeworfen haben, Entscheidungen wieder einmal im Alleingang treffen zu wollen.



Der erste stellvertretende Parteivorsitzende, Rareș Bogdan, ließ Orban seinerseits wissen, dass er sich in Hinblick auf den nahenden Parteitag warm anzuziehen bzw. mit einem „sehr starken Herausforderer“ zu rechnen habe. Bogdan nannte dabei sowohl Premierminister Florin Cîțu als auch den Klausenburger Bürgermeister und früheren Regierungschef Emil Boc, den Kreisratschef von Bihor, Ilie Bolojan, sowie PNL-Generalsekretär Robert Sighiartău als aussichtsreiche Gegenkandidaten.



Premier Cîțu wich am Montag Fragen bezüglich seiner Kandidatur für das Amt des Parteichefs erneut aus und bestätigte lediglich, auf dem nahenden Parteitag „für ein Führungsamt“ antreten zu wollen. Cîțu traf zudem abermals mit dem Klausenburger Bürgermeister Boc zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen, was die Spekulationen der Presse, dass die beiden womöglich „im Tandem“ antreten könnten, befeuerte. So könnte der amtierende Premierminister für das Amt des Parteichefs und Emil Boc für jenes des PNL-Exekutivpräsidenten antreten – eine Aufstellung, die den als Favoriten geltenden Amtsinhaber Orban durchaus ins Wanken bringen könnte.