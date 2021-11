Inzidenz in Bukarest erstmals unter 6

Bukarest (ADZ) – Der Abwärtstrend der täglichen Neuinfektionen setzt sich fort: Am Montag wurden für die letzten 24 Stunden nur 2136 neue Fälle und 195 Covid-Tote gemeldet. Am Sonntag waren es 3021 Neuinfektionen und 233 Tote, am Samstag 4006 Fälle und 323 Tote.

Außerdem ist die Inzidenzrate für Bukarest am Montag mit 5,78 erstmals unter 6 Fälle pro 1000 Einwohner gerutscht – der 24. Tag eines sinkenden Trends. Am 22 Oktober verzeichnete die Hauptstadt mit einer Inzidenz von 16,54 ihren bisherigen Höchstwert.