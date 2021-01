Inzidenzwert in Bukarest erstmals wieder unter 3

Bukarest (ADZ) - In der Hauptstadt ist der Corona-Inzidenzwert am Mittwoch auf 2,96 (Donnerstag 2,69) und damit erstmals seit Monaten wieder unter 3 gesunken – mit anderen Worten sind vor Ort unter drei Corona-Neuinfektionen pro Tausend Einwohnern, kumuliert über 14 Tage, verzeichnet worden. Damit rückt für Bukarest das „gelbe“ Szenario erneut in greifbare Nähe, das bekanntlich eine Wiedereröffnung der Schulen ab dem 8. Februar nicht nur für Grundschüler, sondern auch für Abschlussklässler (8. und 12. Klassen) vorsieht. Sollte der Inzidenzwert in den kommenden 14 Tagen weiter unter 3 bleiben, können Stadtverwaltung und Gesundheitsbehörden zudem die Wiedereröffnung von Cafés, Restaurants, Bars, Kinos und Theatern beschließen – allerdings unter Auflagen bzw. bei einer maximal 30-prozentigen Auslastung.



Hauptstadt-Präfekt Traian Berbeceanu verlautete am Abend, beim lokalen Krisenstab noch bis Ende laufender Woche erste Lockerungen beantragen zu wollen, „wenn der Inzidenzwert in den kommenden 48 Stunden weiter unter 3 bleibt“. Die Bukarester seien nichtsdestotrotz ersucht, nach wie vor alle geltenden Auflagen strikt einzuhalten, damit die Lockerungen „möglichst großzügig“ ausfallen können, so Berbeceanu.