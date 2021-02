Ioan Niculae zu fünf Jahren Haft verurteilt

Bukarest (ADZ) – Der ehemals reichste Mann im Land, Interagro-Inhaber Ioan Niculae, muss hinter Gitter: Das Berufungsgericht Bukarest verurteilte den Milliardär am Donnerstag rechtskräftig wegen Einflusskauf sowie Anstiftung zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu fünf Jahren Haft. Die Polizei schrieb ihn am Abend zur Fahndung aus, da er an seinem Wohnsitz unauffindbar war. Niculae meldete sich wenig später per Telefonschalte bei einem TV-Sender zu Wort und teilte mit, an Covid-19 erkrankt zu sein und sich deswegen gerade in Mailand behandeln zu lassen – er werde am Freitag mit dem ersten Flug zurückkehren, um sich zu stellen.